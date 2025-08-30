Российские войска, освободив село Камышеваха в ДНР, смогли стабилизировать линию фронта на участке, прилегающем к Днепропетровской области. Об этом сообщил советник руководителя Республики Игорь Кимаковский.
«Освобождение Камышевахи позволило нашим силам выровнять линию фронта на границе с Днепропетровской областью», — заявил Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.
Об освобождении Камышевахи в Минобороны сообщили сегодня. По словам Игоря Кимаковского, в результате действий ВС РФ практически вся западная приграничная территория ДНР перешла под их контроль.
Камышеваха расположено на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, что придает ему особое значение с точки зрения дальнейшего наступления российский войск. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, установление контроля над селом предоставит ВС РФ возможность выйти на новый отрезок госграницы, тем самым укрепляя их положение в данном стратегически важном районе.
