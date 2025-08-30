Путин высказался о разведении лошадей в России

Глава России Владимир Путин выделил коневодство как значимое направление, способствующее сохранению исторических и культурных традиций страны. Заявление было сделано в рамках соревнований по скачкам чистокровных верховых лошадей в Татарстане.
«Родившееся столетия назад, коневодство сегодня — не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению наших исторических и культурных традиций. Мы по праву гордимся легендарными достижениями многих поколений российских коннозаводчиков, успехами национальной школы верховой езды, профессиональным мастерством тренеров, наездников, жокеев», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Владимир Путин убежден, что соревнования в Татарстане станут для всех участников и зрителей важным и по-настоящему праздничным событием, запомнятся духом честной и зрелищной борьбы, а также внесут вклад в совершенствование селекционной работы и развитие ипподромного дела в нашей стране. Он также пожелал всем участникам, организаторам и гостям успехов и положительных эмоций.
