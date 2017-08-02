На берегу Москвы-реки нашли коробки с частями человеческих тел

Главным следственным управлением СК России по Москве расследуется уголовное дело о массовом убийстве. Возбуждено оно было после страшной находки на берегу Москвы-реки.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве, вечером 29 июля на южном берегу реки вдоль были обнаружены два черных полиэтиленовых пакета с фрагментами тела женщины. Спустя два дня, 1 августа, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий неподалеку от этой находки были обнаружены восемь полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела неизвестного мужчины, а также фрагмент тазовой кости неизвестного человека.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).