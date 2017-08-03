Европейские бизнесмены выступили против антироссийских санкций США

Решение США ввести новые санкции в отношении России подверглось критике со стороны Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Как говорится в заявлении организации, распространенной пресс-службой, в международных отношениях необходимо отделить бизнес от политики.
В сообщении указано, что ЕАБ выступает за выработку новой линии поведения, которая позволит «отделить бизнес от политики и найти общее взаимоприемлемое решение в духе мира и согласия». Как пишет «Федеральное агентство новостей», заявление адресовано главам государств и правительств Евросоюза, США и России. Европейские бизнесмены напомнили политикам, что именно бизнес сейчас связывает людей и государства, поэтому нарушить и ограничивать принципы свободной торговли нельзя, добавляет информагентство Nation News.
Ранее лидер США Дональд Трамп обвинил в ухудшении отношений России и США американский конгресс. Президент Штатов отметил в Twitter, что на данном этапе отношения между странами находятся на «опасно низком уровне». Законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР американский лидер подписал 2 августа, напоминает «Национальная служба новостей». Новый пакет стал самым масштабным с начала 2014 года и касается ограничений в энергетических проектах.