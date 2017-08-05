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05 августа 2017
04 августа 2017
02:07  05 августа 2017 0

Рособрнадзор лишил аккредитации несколько российских вузов

Выпускники УрФУ. Екатеринбург, высшее образование, выпускники, академические шапочки, выдача дипломов, вузы
Выпускники еще четырех российских вузов дипломы гособразца уже не получатФото: Марина Молдавская © URA.RU

В результате проверок, проеденных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, своих государственных аккредитаций лишился еще ряд российских вузов. Как сообщил Рособрнадзор в пятницу, 4 августа, под санкции попали такие московские вузы, как Институт иностранных языков и Московский социально-гуманитарный институт.

Причем, если лицензия МСГИ всего лишь приостановлена, то институт иностранных языков полностью лишился госаккредитации.

Между тем, как пишет Nation News, под санкции ведомства попал и Институт искусства реставрации. Теперь указанные вузы обязаны прекратить выдавать дипломы о высшем образовании государственного образца. Кроме того, ранее сообщалось о том, что без лицензии остался еще один вуз — Санкт-Петербургский европейский университет.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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