Рособрнадзор лишил аккредитации несколько российских вузов

В результате проверок, проеденных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, своих государственных аккредитаций лишился еще ряд российских вузов. Как сообщил Рособрнадзор в пятницу, 4 августа, под санкции попали такие московские вузы, как Институт иностранных языков и Московский социально-гуманитарный институт.
Причем, если лицензия МСГИ всего лишь приостановлена, то институт иностранных языков полностью лишился госаккредитации.
Между тем, как пишет Nation News, под санкции ведомства попал и Институт искусства реставрации. Теперь указанные вузы обязаны прекратить выдавать дипломы о высшем образовании государственного образца. Кроме того, ранее сообщалось о том, что без лицензии остался еще один вуз — Санкт-Петербургский европейский университет.