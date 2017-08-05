Россия и США начнут совместное исследование Венеры в 2026 году.
На этот год запланирован запуск российско-американской станции к самой загадочной планете Солнечной системы, проект называется «Венера-Д», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Ученые из США и России намерены запустить к Венере межпланетную автоматическую станцию, спутник весом 120 килограмм и аэростатные зонды. Таким образом исследователи надеются детально изучить поверхность Венеры, скрытую за плотными серными облаками, — уточняет Nation News.