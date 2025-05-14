В России запустили производство мини-версии БПЛА «Герань»

В России запущено серийное производство компактного ударного беспилотника «Тювик», представляющего собой уменьшенную версию БПЛА «Герань», широко используемого в ходе СВО. Дрон предназначен для работы на передовой, устойчив к средствам РЭБ и способен эффективно поражать бронированную технику противника.
«Это легкое ударное крыло предназначено для поражения бронированной техники», — сообщают «Известия». Беспилотник «Тювик», названный в честь хищной птицы из семейства ястребиных, внешне напоминает БПЛА «Герань», но выполнен в уменьшенном масштабе по аэродинамической схеме «летающее крыло». Это сходство дало дрону прозвище «мини-Герань».
Аппарат разработан конструкторским бюро «Стратим» специально для боевых действий на передовой. Его компактные размеры и устойчивость к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) делают его сложной мишенью для противодронной обороны противника. «Тювик» предназначен для поражения бронированной техники и других целей на линии фронта. По словам разработчиков, дрон уже прошел боевое крещение в зоне специальной военной операции (СВО) и доказал свою эффективность.
В декабре министр обороны Андрей Белоусов сообщил о планах по формированию в России нового рода войск — войск беспилотных систем. Согласно его заявлению, окончательное создание данной структуры запланировано на третий квартал 2025 года. Глава Минобороны подчеркнул, что широкомасштабное внедрение беспилотных летательных аппаратов стало ключевым достижением в развитии тактики подразделений российских Вооруженных сил. По его словам, ежедневно российская армия использует свыше 3,5 тысячи беспилотников, и эта цифра продолжает увеличиваться.
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