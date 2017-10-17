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17 октября 2017
18:05  17 октября 2017 0

В Москве задержали таксиста-клофелинщика, травившего пассажиров

Клипарт., такси
Подозреваемый занимался частным извозом на арендованном "Мерседесе"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В Москве полицейские поймали предполагаемого таксиста-клофелинщика, который усыплял своих пассажиров, а затем грабил их. На счету преступника около ста пострадавших, есть погибшие.

29-летний таксист Ваагн Карапетян был задержан 16 октября, пишет телеграм-канал Mash. В его съемной квартире правоохранители обнаружили множество лекарств и награбленные ценности, среди которых были часы и телефоны. Также правоохранители нашли около 190 таблеток клозапина.

Подозреваемый занимался частным извозом на арендованном «Мерседесе». По версии силовиков, одной из жертв Карапетяна стал 51-летний радиоведущий Артур Битов. Его тело нашли в апреле в Москве. Расследование показало, что мужчину отравили, ограбили и бросили на улице, после чего Битов насмерть замерз.

Сергей Дианов
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