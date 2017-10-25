04:36 25 октября 2017 0

Радикальные активисты уверены: фильм Алексея Учителя искажает не только образ Николая II, но и историческую правду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) накануне официальной премьеры фильма Алексея Учителя «Матильда», почти половина россиян выступает против запрета показа картины. Точки зрения сторонников запрета придерживаются лишь 17% опрошенных.

Ещё 33% уже запланировало кинопросмотр нашумевшего фильма, сообщают «Известия» со ссылкой на итоги опроса ВЦИОМ «Страсти по „Матильде“».

Между тем, как считают исследователи, скандал, вспыхнувший задолго до выхода картины в свет, не прибавил фильму популярности: 39% опрошенных о том, что такой фильм существует, не слышали вообще. 58% о фильме знают, но смотреть его решили лишь 33%.

При этом 37% респондентов пойдут в кинотеатр, чтобы выяснить, что же в фильме такого, что он вызывает такую неприязнь в определенных кругах. Для 26% опрошенных неважно, о чем этот фильм, главное — что он новый. Для 14% россиян интересен сам жанр исторического кино, а еще 11% — пойдут на показ под впечатлением тизеров и трейлеров. Всего 2% опрошенных намерены сравнить режиссерскую трактовку с историческими событиями.

А вот из тех 34%, кто «Матильду» смотреть не будет, лишь 6% считают, что картина порочит образ последнего российского императора Николая II. Еще 7% возмущены искажением исторических фактов. 8% оттолкнул скандал и негативные отзывы на ленту. Еще 8% считают себя слишком занятыми, чтобы тратить время на кинопросмотры. 9% вообще не ходят по кинотеатрам, а еще 9% — не интересуются жанром исторической мелодрамы.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 18 и 19 октября 2017 года. Участие в нем приняли 1,2 тыс. россиян. Социологи общались с респондентами по телефону, сообщает издание