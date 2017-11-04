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04 ноября 2017
03 ноября 2017
13:31  04 ноября 2017 0

Белоруссия на 50% пополнила золотовалютный запас

Юбилейный пресс-тур на производство
Золотовалютные резервы увеличились в полтора разаФото: Анна Майорова © URA.RU

Международные резервные активы Белоруссии с начала года выросли на 50% и составили 7 млрд 395 млн долларов США, сообщает РБК со ссылкой на Нацбанк республики.

В качестве источников валюты Нацбанк указал транш ЕФСР и торговлю нефтью. «Увеличению международных резервных активов в октябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, включая средства очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты».

Также в сообщении Нацбанка отмечается положительный эффект для размера резервов от продажи облигаций, номинированных в иностранной валюте и покупки иностранной валюты на торгах.

При этом в октябре Белоруссия заплатила по внешним и внутренним долгам около 700 $ млн.

Рита Теркина
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