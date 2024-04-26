ВС РФ ударили по эшелону с западной техникой в зоне спецоперации

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ВС РФ поразили эшелон с западной техникой в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой. Он находился в районе населенного пункта Удачное (ДНР), сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Там также сказали, что в течение суток ПВО сбили 193 украинских беспилотника. Также поражены РСЗО «Ольха».

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Вооруженные силы РФ поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой. Он находился в районе населенного пункта Удачное (ДНР), сообщили в Минобороны России. «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Там также сказали, что в течение суток ПВО сбили 193 украинских беспилотника. Также поражены РСЗО «Ольха».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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