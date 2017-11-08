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08 ноября 2017
10:47  08 ноября 2017 0

Екатеринбург попал в топ федерального рейтинга благодаря ВИЧ-эпидемии. ФОТО

Центр лечения и профилактики ВИЧ и СПИД. Екатеринбург
Вирус стал одной из причин интереса россиян к ЕкатеринбургуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбург занял третье место в рейтинге «Яндекcа» по популярности в поисковых запросах. Аналитики выяснили, что чаще пользователи интересуются только Москвой и Санкт-Петербургом. Внимание людей уральская столица привлекла за счет продажи автомобилей, местных достопримечательностей и ВИЧ-эпидемии.

Создатели рейтинга использовали информацию, полученную с августа 2016 по август 2017, и исследовали запросы о 50 крупнейших городах России — от Москвы до Брянска. Выяснилось, что про Екатеринбург за 12 месяцев спросили 69 миллионов раз. Больше всего им интересуются в Челябинске, Тюмени и Перми.

Так выглядит карта запросов пользователей о крупнейших российских городах
Фото: пресс-служба «Яндекcа»

Делая запросы в поисковых системах, пользователи чаще всего искали консульства, визовые центры, хостелы и аквапарк. «Часто хотят продать автомобиль и купить велосипед. Среди достопримечательностей популярны Храм на Крови и Ельцин Центр. Много запросов посвящено эпидемии ВИЧ в Екатеринбурге», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Яндекса».

По популярности Екатеринбург уступает только Москве (339 миллионов запросов) и Санкт-Петербургу (78 миллионов). Ближайший конкурент уральской столицы — Краснодар. Им интересовались около 61 миллиона раз. Челябинском за год поинтересовались 41 миллион раз, гласят данные исследования «Яндекса». Тюменью — 38 миллионов раз, Пермью — 35 миллионов раз.

Ранее специалисты озвучили цифры, по которым опасным вирусом заражен каждый 50-й житель столицы Урала.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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