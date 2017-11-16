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16 ноября 2017
11:37  16 ноября 2017 0

В России обрушились цены на iPhone 8 Plus

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Гаджет обладает 5,5-дюймовым экраномФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Apple завоевывает мир
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Продавцы смартфонов в России начали резко снижать цены на модель iPhone 8 Plus от компании Apple. Это связано с поступление на российский рынок новейшего айфона — iPhone X.

Цена на яблочный смартфон с 5,5-дюймовым экраном и двойной камерой, оснащенной оптическим зумом, снизилась более чем на 10 тысяч рублей. В нашей стране стоимость самой дорогой модификации этого гаджета Apple составляла свыше 77 тысяч. В настоящее время устройство с 256 гигабайтами встроенной памяти выставили в российских магазинах за 63 тысячи, передает Nation News.

Также телеканал 360 сообщает о снижении стоимости и прямого конкурента iPhone — менее чем за месяц стоимость Samsung Galaxy Note 8 упала на 23%. Поэтому у тех россиян, которые мечтали об этих телефонах, сейчас есть возможность приобрести его с хорошей скидкой.

Ранее аналитики назвали реальную стоимость восьмого айфона и его собрата в модификации «+». Стоимость комплектующих и производственных затрат для модели с 4,7-дюймовым экраном составил около 14,5 тысяч рублей, а с 5,5-дюймовым — около 17 тысяч.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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