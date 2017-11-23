Президента России Владимира Путина ждут на Ямале 8 декабря. По неофициальной информации, глава государства может принять участие в церемонии открытия первой очереди завода «Ямал СПГ».
О новой дате визита президента сообщают в анонимных телеграмм-каналах. Накануне во время выступления в Совете Федерации губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин говорил о том, что открытие «Ямал СПГ» состоится в течение ближайших нескольких недель.
На вопрос «URA.RU» о новой дате открытия, в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа ответили, что тоже слышали о том, что событие состоится именно 8 декабря, но подтвердить не смогли, посоветовав обратиться в администрацию президента и непосредственно «Ямал СПГ».
В пресс-службе Кремля попросили сделать официальный запрос на имя Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства. Также отправлен запрос в пресс-службу компании «НОВАТЭК», которая владеет объектом, но ответ пока не получен.