Трамп заговорил о новых санкциях против России, если их введет НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против Российской Федерации, если все страны НАТО присоединятся к этой инициативе и прекратят закупать российскую нефть. Об этом глава Белого дома написал в своих соцсетях.
«Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны альянса прекратят покупать нефть у России», — отметил Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, США не станут единолично усиливать экономическое давление на Россию.
Трамп подчеркнул, что считает неэффективными односторонние меры и ожидает координации действий между союзниками по Североатлантическому альянсу. Он также отметил, что значительная часть европейских стран продолжает закупать российскую нефть, несмотря на действующие ограничения. По информации американских СМИ, обсуждение новых санкционных мер в отношении России ведется на уровне рабочей группы НАТО, но единой позиции среди всех стран-участниц пока нет.
Ранее лидеры Евросоюза и Дональд Трамп уже пытались согласовать совместные действия по санкциям против России, однако договориться не удалось — только Венгрия и Словакия продолжают официально импортировать российскую нефть, а США обвиняли европейские страны в закупках через Индию. Тогда обсуждение завершилось предложением создать рабочую группу по санкциям, но единого подхода между союзниками выработано не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.