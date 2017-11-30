13:49 30 ноября 2017 3

Мэрия внесет изменения в схему движения только по решению суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновники администрации Екатеринбурга попытались оправдаться за тот хаос, что устроили на перекрестке улиц Малышева — Гагарина, в очередной раз изменив там схему движения. Во время брифинга 30 ноября заместитель председателя комитета по транспорту Сергей Яскевич заявил, что претензии со стороны ГИБДД преувеличены и на Малышева необходимо сохранить выделенную полосу.

Напомним, на прошлой неделе администрация Екатеринбурга, организовавшая выделенную полосу по Малышева, проиграла суд ГИБДД. По данным инспекции, из-за новых правил движения на перекрёстке в три раза возросло количество ДТП.

Общественный транспорт на этом перекрестке теперь едет по правой полосе прямо под свой светофор, а автомобилисты при повороте направо должны выполнять манёвр со второй полосы. Многие водители попросту не смогли разобраться с дорожными знаками и светофорами.

Суд встал на сторону ГИБДД и постановил, что Центр организации движения должен демонтировать выделенную полосу. Однако профильный комитет мэрии пошёл на хитрость. Дорожники убрали знак выделенной полосы и повесили кирпич, который запрещает движение по полосе всем видам транспорта, кроме общественного. А поворот направо, на Гагарина, мэрия в принципе запретила.

Теперь движение на перекрёстке стало ещё более хаотичным. Водители вовсе запутались в знаках и игнорируют их, поворачивая направо как из крайней правой, так и со второй полосы. В итоге пробка на перекрёстке фактически не рассасывается.

Однако мэрия не согласна, что проблема существует. По словам Сергея Яскевича, сегодня комитет по транспорту в закрытом режиме проведёт встречу с представителями областной и городской ГИБДД. На ней решат, что делать с выделенками на Малышева. Чиновник надеется, что мэрии удастся убедить инспекцию в необходимости выделенок.

Однако в ГИБДД уже обозначили свою позицию по этому вопросу.

«Мероприятия, проведенные администрацией Екатеринбурга, выполнены с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации. Таким образом, проведённые администрацией города Екатеринбурга мероприятия на указанном участке не только вводят в заблуждение участников дорожного движения, но и значительно снижают пропускную способность улицы Малышева. Данные действия в очередной раз свидетельствуют о необдуманности принимаемых администрацией города Екатеринбурга решений, направленных на организацию движения общественного транспорта», — сообщили «URA.RU» в отделении пропаганды ГИБДД города.

По словам Яскевича, мэрия изменит схему движения только в том случае, если будет соответствующее судебное решение.