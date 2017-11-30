{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
13:49  30 ноября 2017 3

Мэрия Екатеринбурга попыталась оправдаться за хаос на улице Малышева. ГИБДД готовится к новому суду

Виды Екатеринбурга, правила дорожного движения, полиция россии, дпс, гибдд, пдд, дорожно патрульная служба
Мэрия внесет изменения в схему движения только по решению судаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновники администрации Екатеринбурга попытались оправдаться за тот хаос, что устроили на перекрестке улиц Малышева — Гагарина, в очередной раз изменив там схему движения. Во время брифинга 30 ноября заместитель председателя комитета по транспорту Сергей Яскевич заявил, что претензии со стороны ГИБДД преувеличены и на Малышева необходимо сохранить выделенную полосу.

Напомним, на прошлой неделе администрация Екатеринбурга, организовавшая выделенную полосу по Малышева, проиграла суд ГИБДД. По данным инспекции, из-за новых правил движения на перекрёстке в три раза возросло количество ДТП.

Общественный транспорт на этом перекрестке теперь едет по правой полосе прямо под свой светофор, а автомобилисты при повороте направо должны выполнять манёвр со второй полосы. Многие водители попросту не смогли разобраться с дорожными знаками и светофорами.

Суд встал на сторону ГИБДД и постановил, что Центр организации движения должен демонтировать выделенную полосу. Однако профильный комитет мэрии пошёл на хитрость. Дорожники убрали знак выделенной полосы и повесили кирпич, который запрещает движение по полосе всем видам транспорта, кроме общественного. А поворот направо, на Гагарина, мэрия в принципе запретила.

Теперь движение на перекрёстке стало ещё более хаотичным. Водители вовсе запутались в знаках и игнорируют их, поворачивая направо как из крайней правой, так и со второй полосы. В итоге пробка на перекрёстке фактически не рассасывается.

Однако мэрия не согласна, что проблема существует. По словам Сергея Яскевича, сегодня комитет по транспорту в закрытом режиме проведёт встречу с представителями областной и городской ГИБДД. На ней решат, что делать с выделенками на Малышева. Чиновник надеется, что мэрии удастся убедить инспекцию в необходимости выделенок.

Однако в ГИБДД уже обозначили свою позицию по этому вопросу.

«Мероприятия, проведенные администрацией Екатеринбурга, выполнены с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации. Таким образом, проведённые администрацией города Екатеринбурга мероприятия на указанном участке не только вводят в заблуждение участников дорожного движения, но и значительно снижают пропускную способность улицы Малышева. Данные действия в очередной раз свидетельствуют о необдуманности принимаемых администрацией города Екатеринбурга решений, направленных на организацию движения общественного транспорта», — сообщили «URA.RU» в отделении пропаганды ГИБДД города.

По словам Яскевича, мэрия изменит схему движения только в том случае, если будет соответствующее судебное решение.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров