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12 декабря 2017
11 декабря 2017
07:51  12 декабря 2017 0

В России предложили наказывать за неподчинение народным дружинникам

Отказ подчиниться правоохранителям-общественникам может обойтись дорогоФото: скриншот из фильма «Операция Ы»

За неповиновение законным требованиям народных дружинников и внештатных сотрудников полиции предложили наказывать. Инициатива по изменению законодательства была озвучена на заседании Совета безопасности РФ.

По словам представителя Совбеза Евгения Аношина, рассматривается и возможность наказывать граждан за посягательство на жизнь и применение насилия по отношению к лицу, которое охраняет общественный порядок, пишет «Лента.ру». Межведомственная комиссия Совета безопасности поставила также вопрос о повышении материально-технического обеспечения деятельности дружинников и их социальной защищенности.

Добровольная народная дружина — советская и ныне российская добровольная организация, которая оказывает помощь государственным правоохранительным органам в охране общественного порядка, государственной границы, на уровне предприятия, коллективного хозяйства, домоуправления, улицы или села. В апреле 2014 года в России вступил в силу федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка». Он возродил советскую практику. По данным МВД России, в 2017 году к охране правопорядка привлечено более 1,4 млн дружинников.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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