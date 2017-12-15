15:35 15 декабря 2017 0

Исторические парки столкнулись с самой серьезной критикой с момента появления проекта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Создатели мультимедийных парков «Россия — моя история» опубликовали публичный ответ на претензии Вольного исторического общества (ВИО), обвинивших экспозицию в ангажированности и ошибках. Ответ размещен на сайте проекта. Больше частью послание посвящено недоумению — авторы не понимают, почему критики невнимательно изучали выставку.

В своем ответе авторы мультимедийных парков подробно разбирают все пункты предъявленных им со стороны ВИО обвинений. Всего их 11. Речь в том числе о чрезмерном восхвалении монархии роли царей в истории страны, «обелении» Ивана Грозного, а также ошибочном использовании исторических фактов и цитат.

К примеру, ВИО интересовалось, почему авторы экспозиции утверждают, что картофель на Руси получил распространение при Екатерине II, а не через сто лет при Николае I. «В высшей степени странное заявление ученых мужей ВИО. Распространению картофеля посвятил свои труды выдающийся русский ученый ботаник и лесовод, один из основателей агрономии и помологии в России А.Т. Болотов, издававший журнал „Сельский житель“. Об опыте разведения картофеля он написал в номере за 1778 год», — отвечают на это авторы интерактивной выставки и сопровождают свой отзыв длинным перечнем общественных деятелей, занимавшихся продвижением в стране в этот период новой овощной культуры.

А вот в ответе на пункт претензий, где представители ВИО требуют предоставить доказательства связи декабристов с иностранной разведкой, авторы экспозиции еще более категоричны: «Это уже пример совсем буйной фантазии. Никогда даже упоминания об „иностранных разведках“ в материалах, связанных с декабристами, в экспозиции не было». Стоит отметить, что данный пункт был одним из самых ярких в критике «вольного общества».

Из одиннадцати пунктов предъявленных обвинений авторы экспозиции смогли ответить на все. В том числе и предоставить цитаты и документы, фотографии экспозиции, на которых указали пропущенные представителями ВИО моменты.

Открытое письмо Вольного исторического общества появилось неделю назад. При этом его авторы требовали организовать «публичную профессиональную экспертизу» выставок, утверждая, что те содержат массу неточностей и ошибок.

Проект по созданию исторических парков «Россия — моя история» реализуется при поддержке администрации президента РФ и Патриаршего совета по культуре. Первая экспозиция была открыта в 2013 году в Москве, с тех пор аналогичные выставки появились еще в 16 регионах страны. По оценке авторов, в общей сложности исторические парки с момента создания посетили более 4 миллионов человек.