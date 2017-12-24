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25 декабря 2017
24 декабря 2017
20:27  24 декабря 2017 3

Саакашвили поиздевался над акцией «Кофе на Крещатике» в поддержку Порошенко

Порошенко не смог собрать большое количество сторонников на МайданеФото: Flickr

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили раскритиковал акцию «Кофе на Крещатике», которую в центре Киева организовали сторонники главы Украины Петра Порошенко. Он считает, что в стране активно размышляют о «своих перспективах без этого президента».

Саакашвили отметил, что и Порошенко стоит задуматься о своих ближайших перспективах, информирует «Национальная служба новостей». Доказательством тому политик назвал малое количество сторонников, которых президент «смог собрать на главной площади страны», но которое «ему сейчас больше всего нужно». Саакашвили также подчеркнул, что, будучи главой Грузии, собирал больше приверженцев, не раздавая им конфеты и кофе. «Сегодняшний день неоспоримо доказал: страна уже активно задумалась о своих перспективах без этого президента», — передает слова экс-губернатора Одесской области RT.

Акция «Кофе на Крещатике» является ответом на протестные мероприятия, организованные сторонниками лидера «Движения новых сил» Саакашвили, который добивается импичмента ныне правящего президента Украины. За бесплатным кофе и сладостями Roshen на площадь пришло около трехсот человек, пишет Nation News. Как сообщало «URA.RU», ранее в ходе акции произошла потасовка между противниками Саакашвили и националистами. В ходе дискуссии радикалов с советником Порошенко один из участников акции толкнул бойца батальона «Азова, из-за чего и произошла стычка.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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