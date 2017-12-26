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26 декабря 2017
25 декабря 2017
09:49  26 декабря 2017 1

Международное агентство подтвердило рейтинг уральского банка

Клипарт. Екатеринбург, скб банк
«СКБ-банк» в перспективе может рассчитывать на улучшение рейтингаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг «СКБ-банка» на уровне «В-» со стабильным прогнозом. Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе кредитной организации, отчет международного рейтингового агентства за ноябрь 2017 года отражает стабильное положение банка со времени последнего пересмотра.

«По мнению аналитиков Fitch Ratings, показатель достаточности капитала, рассчитанный по методике агентства, улучшился. Агентство также отмечает достаточный уровень ликвидности „СКБ-банка“ и наличие прибыли», — подчеркнули в кредитной организации.

Кроме того, аналитики отметили наличие потенциала для повышения рейтингов «СКБ-банка» в случае последовательного улучшения показателей активов, продолжительной прибыльности и укрепления капитализации.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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