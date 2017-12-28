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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
12:12  28 декабря 2017 2

В 2018 год титановый монополист ВСМПО входит без долгов перед заказчиками

Дед Мороз и гендиректор поздравили коллектив с Новым годомФото: vsmpo.ru

В корпорации ВСМПО-АВИСМА подвели итоги 2017 года. Оказалось, впервые новый год для компании начнется без долгов.

«Сегодня мы аплодируем самим себе за тот большой труд, который позволяет нам сказать: в 2018 год мы входим без долгов перед нашими уважаемыми заказчиками. Основными нашими должниками по производству на протяжении ряда лет оставались кузнечный комплекс и листопрокатный цех, но в нынешнем году они так хорошо отработали, что мы входим в новый год с нулевым долгом — это уникальная ситуация!» — рассказал «URA.RU» генеральный директор ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин.

По прогнозам Воеводина, 2018 год станет хорошим для предприятия. В новом году по плану в соответствии с контрактами объемы производства будут увеличены на 12.5% по всем направлениям. Михаил Воеводин поздравил коллектив с наступающим Новым годом. В рамках праздничной программы на сцене разыграли постановку «Кабачок «13 стульев».

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Фото: vsmpo.ru

Александр Лукманов
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