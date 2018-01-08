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08 января 2018
07:55  08 января 2018 16

Патриарх Кирилл пожаловался бомжам на свою бедность

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, патриарх кирилл, гундяев кирилл, христиане
Из-за нехватки денег патриарх Кирилл начал работать в 15 летФото: Владимир Андреев © URA.RU

Патриарх Кирилл в праздник Рождества Христова встретился с бездомными в московском центре помощи «Ангар спасения». Глава РПЦ ознакомился с работой центра и пообедал с нищими. Во время визита патриарх рассказал жителям «Ангара», что сам рос в бедной семье и начал работать в 15 лет.

«Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно. В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля. Всю жизнь вспоминаю этот опыт бедности, и многого в жизни я бы не понял, если бы через этот опыт не прошел», — приводит слова патриарха Кирилла телеканал 360.

7 января патриарх Кирилл также провел сеанс связи с МКС и поздравил находящихся на орбите российских космонавтов Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова с Рождеством. Духовный лидер благословил космонавтов, пожелав им успешно завершить свою миссию и вернуться на Землю, пишет «Федеральное агентство новостей».

Виктор Дорофеев
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