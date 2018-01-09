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Главные новости Свердловской области
18:53  09 января 2018 0

На Урале стало на треть меньше аварий на электросетях

Фортум. Челябинск., лэп
Энергетики устраняют неполадки в считанные часыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новогодние каникулы на Урале обошлись без крупных аварий на энергосетях. Короткие замыкания произошли на воздушных и кабельных линиях в Нижнем Тагиле, Камышлове и Первоуральске. Перебои в электроснабжении устранялись оперативно, рассказали в «Облкоммунэнерго».

«Рано утром 7 января без света остались 28 первоуральских многоквартирных домов. На место немедленно выехали аварийно-восстановительные бригады, техника. Кабельные линии проходят под землей, это осложняет поиск неисправности, но энергетики действовали слаженно и быстро», — отметил начальник управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

Пока одни ремонтники искали место повреждения, другие оперативно прокладывали воздушную резервную линию. Во второй половине дня электроснабжение всех потребителей — около тысячи человек — было полностью восстановлено, объяснил Падерин. При этом он отметил, что сокращается не только время ликвидации нарушений в сетях, но и число таких инцидентов. С начала 2018 года количество аварийных ситуаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в среднем на 30%.

Артем Косых
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