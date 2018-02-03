Apple распродаёт использованные iPhone 7 и 7 Plus

07:23 03 февраля 2018 2

Внешне старые айфоны не отличить от новых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания Apple открыла продажу восстановленных смартфонов 7 Plus и iPhone 7, которые ранее использовались другими людьми. Пока такие гаджеты доступны для продажи только в США.

Например, iPhone 7 можно приобрести по цене 500, 590 и 680 долларов в зависимости от объема памяти — 32, 128 или 256 гигабайт соответственно. Это позволит сэкономить пользователю от 50 до 70 долларов. Смартфоны продаются в серебряном, золотом, розовом цветах, а также в черном матовом и черном глянцевом цвете.

Айфон 7 Plus доступны за 600 и 690 долларов в зависимости от объема накопителя на 32 и 128 гигабайт. В компании Apple уверяют, что проводят полную диагностику устройств, меняют аккумулятор, корпус, снабжают новыми аксессуарами. Более того — на использованные смартфоны, как и на новые, распространяется заводская гарантия сроком один год, уточняет «Экономика сегодня».