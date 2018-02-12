На месте крушения вертолета Ми-8 обнаружили тела пилотов

Медицинский вертолет перевозил пациентку, пострадавшую при пожаре
При крушении вертолета Ми-8 в Томской области погибли два человека — оба пилоты. Еще четверо пассажиров получили ранения различной степени тяжести.
По данным Nation News, тела погибших пилотов были обнаружены внутри вертолета. Из пострадавших самостоятельно не может передвигаться только один человек.
Напомним, что медицинской вертолет перевозил женщину, которой требовалась срочная госпитализация — жительница города Стрежевого состоянии аффекта подожгла собственный дом, но осталась жива. По невыясненным причинам Ми-8 начал резко снижаться и загорелся при посадке, уточняет «Утро.ру».