{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,02
Динамика за 2 недели
Евро 71,25
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 февраля 2018
17:35  12 февраля 2018 4

На месте крушения вертолета Ми-8 обнаружили тела пилотов

Крушение вертолета Ми-8 на Ямале
Медицинский вертолет перевозил пациентку, пострадавшую при пожареФото: МЧС по ЯНАО

При крушении вертолета Ми-8 в Томской области погибли два человека — оба пилоты. Еще четверо пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

По данным Nation News, тела погибших пилотов были обнаружены внутри вертолета. Из пострадавших самостоятельно не может передвигаться только один человек.

Напомним, что медицинской вертолет перевозил женщину, которой требовалась срочная госпитализация — жительница города Стрежевого состоянии аффекта подожгла собственный дом, но осталась жива. По невыясненным причинам Ми-8 начал резко снижаться и загорелся при посадке, уточняет «Утро.ру».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров