В Китае власти хотят ввести неограниченный срок правления для лидера страны

08:13 26 февраля 2018 4

Си Цзиньпин сможет руководить страной третий срок подряд Фото: Официальный сайт президента РФ

Центральный комитет коммунистической партии Китая рассмотрит поправки в конституцию, которые отменяют ограничение срока по пребыванию у власти. Если изменения примут, то действующий глава КНР Си Цзиньпин сможет руководить страной третий срок подряд.

Поправки касаются двух должностей: председателя и вице-председателя КНР. На сегодняшний день они имеют право быть у власти только два срока подряд. Если изменения в конституцию будут приняты, то нынешний глава Китая сможет руководить страной и после 2023 года, сообщает Life.ru.

Напомним, в октябре 2017 года Си Цзиньпина переизбрали на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сообщала «Национальная служба новостей». Он также остался на посту секретаря центрального военного совета.