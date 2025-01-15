Жителя Казахстана осудили на родине за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер»

В Казахстане осудили жителя Жезказгана за участие в спецоперации на Украине в составе ЧВК «Вагнер», сообщают казахские издания. Суд вынес решение о признании мужчины виновным в участии в боевых действиях за пределами страны, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев.
«[Мужчину] признали виновным в участии в боевых действиях за рубежом в составе ЧВК „Вагнер“ и приговорили его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы», — пишет КазТАГ. Пока решение суда не вступило в силу и оно может быть оспорено в апелляционном порядке.
Следствие установило, что мотивацией для участия мужчины в СВО стало недовольство притеснениями граждан русского этнического происхождения на Украине. Также отмечается, что отец осужденного родом из Харькова.
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