Жителя Казахстана осудили на родине за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер»

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Гражданина Казахстана осудили за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер»
Гражданина Казахстана осудили за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Казахстане осудили жителя Жезказгана за участие в спецоперации на Украине в составе ЧВК «Вагнер», сообщают казахские издания. Суд вынес решение о признании мужчины виновным в участии в боевых действиях за пределами страны, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев.

«[Мужчину] признали виновным в участии в боевых действиях за рубежом в составе ЧВК „Вагнер“ и приговорили его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы», — пишет КазТАГ. Пока решение суда не вступило в силу и оно может быть оспорено в апелляционном порядке.

Следствие установило, что мотивацией для участия мужчины в СВО стало недовольство притеснениями граждан русского этнического происхождения на Украине. Также отмечается, что отец осужденного родом из Харькова.

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В Казахстане осудили жителя Жезказгана за участие в спецоперации на Украине в составе ЧВК «Вагнер», сообщают казахские издания. Суд вынес решение о признании мужчины виновным в участии в боевых действиях за пределами страны, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев. «[Мужчину] признали виновным в участии в боевых действиях за рубежом в составе ЧВК „Вагнер“ и приговорили его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы», — пишет КазТАГ. Пока решение суда не вступило в силу и оно может быть оспорено в апелляционном порядке. Следствие установило, что мотивацией для участия мужчины в СВО стало недовольство притеснениями граждан русского этнического происхождения на Украине. Также отмечается, что отец осужденного родом из Харькова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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