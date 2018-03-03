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03 марта 2018
16:40  03 марта 2018 6

Бузова показала снимок из спа-салона, где она полуголая. ФОТО

Бузова Ольга, бузова ольга
Телеведущая решила снять стрессФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, где она в нижнем белье. По ее словам, так она снимает стресс в спа-салоне.

«Кайф», — подписала она полуголое «сторис». Как отмечает Life.ru, в прошлый раз Бузова радовала поклонников фото с собой обнаженной в 2016 году. Тогда причиной для стресса были ее ссоры и расставание с Дмитрием Тарасовым.

Как писало «URA.RU», ранее певица пришла в бешенство из-за решения своего экс-супруга Дмитрия Тарасова и его возлюбленной Анастасии Костенко завести щенка породы лабрадор. Звезда «Дома-2» считает, что семейная пара поиздевалась над ней с помощью собаки, о которой она мечтала.

Снимок певица сделала в спа-салоне
Фото: из соцсетей

Виктор Жуков
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