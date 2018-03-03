Телеведущая решила снять стресс
Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, где она в нижнем белье. По ее словам, так она снимает стресс в спа-салоне.
«Кайф», — подписала она полуголое «сторис». Как отмечает Life.ru, в прошлый раз Бузова радовала поклонников фото с собой обнаженной в 2016 году. Тогда причиной для стресса были ее ссоры и расставание с Дмитрием Тарасовым.
Как писало «URA.RU», ранее певица пришла в бешенство из-за решения своего экс-супруга Дмитрия Тарасова и его возлюбленной Анастасии Костенко завести щенка породы лабрадор. Звезда «Дома-2» считает, что семейная пара поиздевалась над ней с помощью собаки, о которой она мечтала.
Снимок певица сделала в спа-салоне