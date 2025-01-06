«Личная месть»: Медведев жестко ответил Зеленскому, который заявил о презрении к русскому народу

Медведев: Зеленский нарушил политкорректность, заявив, что презирает россиян
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Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский нарушил правила политкорректности
Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский нарушил правила политкорректности Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский нарушил правила обычной политической корректности, когда в разговоре с американским журналистом Лексом Фридманом заявил о своем презрении к народу России. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Зеленский нарушил правила стандартной политкорректности, сказав в интервью [с американским журналистом Лексом Фридманом], что презирает российский народ», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Медведева. Зампред заявил, что народ России презирает украинского главу.

Кроме того, Медведев добавил, что «личная месть» российского народа не закончится даже после отстранения Зеленского от должности лидера Украины. «И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности», — заключил зампред Совбеза.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко высказалась об интервью американского журналиста Лекса Фридмана с украинским лидером Владимиром Зеленским. Она заявила, что Зеленский ничего не соображает, а его ответы являются «смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом».

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Украинский лидер Владимир Зеленский нарушил правила обычной политической корректности, когда в разговоре с американским журналистом Лексом Фридманом заявил о своем презрении к народу России. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Зеленский нарушил правила стандартной политкорректности, сказав в интервью [с американским журналистом Лексом Фридманом], что презирает российский народ», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Медведева. Зампред заявил, что народ России презирает украинского главу. Кроме того, Медведев добавил, что «личная месть» российского народа не закончится даже после отстранения Зеленского от должности лидера Украины. «И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности», — заключил зампред Совбеза. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко высказалась об интервью американского журналиста Лекса Фридмана с украинским лидером Владимиром Зеленским. Она заявила, что Зеленский ничего не соображает, а его ответы являются «смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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