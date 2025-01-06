Глава МИД Франции жестко высказался об отказе властей Сирии жать руку Бербок

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что хотел бы иного приема сирийской стороной главы МИД Германии Анналены Бербок в Дамаске. Об этом он рассказал, комментируя отказ сирийских лидеров жать руку Бербок. Также Барро поделился о «жестких сигналах», которые он передал новой власти Сирии.
«Хотел бы я, чтобы [глава администрации Сирии] Ахмед аль-Шараа пожал руку моей немецкой коллеге? Ответ — да», — рассказал Барро в интервью RTL. Однако он сообщил, что рукопожатие не было целью поездки французской делегации в Сирию.
По словам Барро, основной мотив визита касался обсуждения внутренних проблем Сирии, например, судьбы содержащихся в стране десятков тысяч боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). Барро поделился, что по итогам визита дал четкие и «очень жесткие» сигналы новой сирийской власти касательно ожиданий Франции о политическом переходе.
Конфуз с Бербок произошел 3 января. Тогда представители новой сирийской администрации отказались жать руку главе МИД Германии при встрече. Вместо этого они приложили руки к сердцу. Как позже сообщила сама Бербок, ситуация с отказом от рукопожатия была вполне ожидаемая. Позже, 5 января, сирийское руководство отредактировало фото с Бербок, замазав ее на снимке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.