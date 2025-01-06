Team Talk: Роналду думает о завершении карьеры

Знаменитый футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», рассматривает завершение своей карьеры. Однако это не окончательное его решение, есть и другие пути, сообщает футбольное издание Team Talk.
«В качестве альтернативы пятикратный обладатель „Золотого мяча“ может вернуться в родную Португалию или вообще уйти из футбол», — говорится в тексте издания. Данный вариант является одним из возможных развитий его карьеры.
Другой вариант включает продление контракта с «Аль-Насром». Роналду надеется на усиление команды новыми подписаниями, что могло бы помочь клубу добиться успеха в Лиге чемпионов АФК — трофее, который он еще не выигрывал.
Третий сценарий предусматривает завершение профессиональной карьеры футболиста. Роналду рассматривает возможность уйти на пенсию после Чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
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