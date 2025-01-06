Team Talk: Роналду думает о завершении карьеры

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Роналду в настоящий момент рассматривает три варианта развития карьеры
Роналду в настоящий момент рассматривает три варианта развития карьеры Фото:

Знаменитый футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», рассматривает завершение своей карьеры. Однако это не окончательное его решение, есть и другие пути, сообщает футбольное издание Team Talk.

«В качестве альтернативы пятикратный обладатель „Золотого мяча“ может вернуться в родную Португалию или вообще уйти из футбол», — говорится в тексте издания. Данный вариант является одним из возможных развитий его карьеры.

Другой вариант включает продление контракта с «Аль-Насром». Роналду надеется на усиление команды новыми подписаниями, что могло бы помочь клубу добиться успеха в Лиге чемпионов АФК — трофее, который он еще не выигрывал.

Третий сценарий предусматривает завершение профессиональной карьеры футболиста. Роналду рассматривает возможность уйти на пенсию после Чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

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Знаменитый футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», рассматривает завершение своей карьеры. Однако это не окончательное его решение, есть и другие пути, сообщает футбольное издание Team Talk. «В качестве альтернативы пятикратный обладатель „Золотого мяча“ может вернуться в родную Португалию или вообще уйти из футбол», — говорится в тексте издания. Данный вариант является одним из возможных развитий его карьеры. Другой вариант включает продление контракта с «Аль-Насром». Роналду надеется на усиление команды новыми подписаниями, что могло бы помочь клубу добиться успеха в Лиге чемпионов АФК — трофее, который он еще не выигрывал. Третий сценарий предусматривает завершение профессиональной карьеры футболиста. Роналду рассматривает возможность уйти на пенсию после Чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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