В Госдуме предложили увеличить компенсацию журналистам в зоне военных конфликтов

В Госдуму внесут законопроект, в котором будет предложено увеличение компенсационных выплат журналистам, работающим в особых условиях, таких как военные конфликты. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
На сегодняшний день действующим законом предусматривается, что в случае смерти застрахованного журналиста его семье будет выплачено не менее 2 миллионов рублей. В случае тяжелого увечья, которое лишает возможности дальнейшей профессиональной деятельности, предусмотрена выплата не менее 1 миллиона рублей. Данные суммы зафиксированы в статье 47.1. Федерального закона от 27.12.2018 N 534-ФЗ.
«Мы предлагаем все эти суммы проиндексировать, и такой законопроект депутатами фракции ЛДПР и сенаторами будет внесен уже в начале сессии для рассмотрения. Суммы не менялись с 2018 года», — заявил Нилов. Он уточнил, что с учетом происходящих трагических событий, необходимо уточнить данные нормы. Предлагается увеличить действующие суммы в 2,5 раза, таким образом выплата будет составлять не менее пяти миллионов рублей.
В новой версии законопроекта будет предложено зафиксировать суммы компенсаций за гибель и увечья. А также будет введена норма, в соответствии с которой редакция будет обязана либо компенсировать, либо выдавать страховые выплаты, зафиксированные законом.
Проект закона был внесен в Госдуму в 2014 году, принят в первом чтении в 2015 году, и во втором в декабре 2018. Рассмотрение документа затянулось из-за долгих согласований с министерствами и ведомствами.
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