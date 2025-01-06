В Госдуме предложили увеличить компенсацию журналистам в зоне военных конфликтов

Нилов: журналистам, работающим в особых условиях, нужно повысить компенсации
© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме предложили проиндексировать суммы компенсаций для журналистов, работающих в особых условиях
В Госдуме предложили проиндексировать суммы компенсаций для журналистов, работающих в особых условиях Фото:

В Госдуму внесут законопроект, в котором будет предложено увеличение компенсационных выплат журналистам, работающим в особых условиях, таких как военные конфликты. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

На сегодняшний день действующим законом предусматривается, что в случае смерти застрахованного журналиста его семье будет выплачено не менее 2 миллионов рублей. В случае тяжелого увечья, которое лишает возможности дальнейшей профессиональной деятельности, предусмотрена выплата не менее 1 миллиона рублей. Данные суммы зафиксированы в статье 47.1. Федерального закона от 27.12.2018 N 534-ФЗ.

«Мы предлагаем все эти суммы проиндексировать, и такой законопроект депутатами фракции ЛДПР и сенаторами будет внесен уже в начале сессии для рассмотрения. Суммы не менялись с 2018 года», — заявил Нилов. Он уточнил, что с учетом происходящих трагических событий, необходимо уточнить данные нормы. Предлагается увеличить действующие суммы в 2,5 раза, таким образом выплата будет составлять не менее пяти миллионов рублей.

В новой версии законопроекта будет предложено зафиксировать суммы компенсаций за гибель и увечья. А также будет введена норма, в соответствии с которой редакция будет обязана либо компенсировать, либо выдавать страховые выплаты, зафиксированные законом.

Проект закона был внесен в Госдуму в 2014 году, принят в первом чтении в 2015 году, и во втором в декабре 2018. Рассмотрение документа затянулось из-за долгих согласований с министерствами и ведомствами. 

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В Госдуму внесут законопроект, в котором будет предложено увеличение компенсационных выплат журналистам, работающим в особых условиях, таких как военные конфликты. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. На сегодняшний день действующим законом предусматривается, что в случае смерти застрахованного журналиста его семье будет выплачено не менее 2 миллионов рублей. В случае тяжелого увечья, которое лишает возможности дальнейшей профессиональной деятельности, предусмотрена выплата не менее 1 миллиона рублей. Данные суммы зафиксированы в статье 47.1. Федерального закона от 27.12.2018 N 534-ФЗ. «Мы предлагаем все эти суммы проиндексировать, и такой законопроект депутатами фракции ЛДПР и сенаторами будет внесен уже в начале сессии для рассмотрения. Суммы не менялись с 2018 года», — заявил Нилов. Он уточнил, что с учетом происходящих трагических событий, необходимо уточнить данные нормы. Предлагается увеличить действующие суммы в 2,5 раза, таким образом выплата будет составлять не менее пяти миллионов рублей. В новой версии законопроекта будет предложено зафиксировать суммы компенсаций за гибель и увечья. А также будет введена норма, в соответствии с которой редакция будет обязана либо компенсировать, либо выдавать страховые выплаты, зафиксированные законом. Проект закона был внесен в Госдуму в 2014 году, принят в первом чтении в 2015 году, и во втором в декабре 2018. Рассмотрение документа затянулось из-за долгих согласований с министерствами и ведомствами. 
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