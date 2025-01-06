На суджанском направлении в Курской области бойцы одного из отрядов специального подразделения «Ахмат» атаковали танк Т-64, принадлежащий ВСУ, и превратили его в груду металлолома. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров и показал соответствующее видео.
«Отряд „Оптима“ легендарного спецназа „Ахмат“ напомнил укронатовцам, что даже на бронетехнике им следует быть крайне осторожными», — написал в telegram-канале Кадыров. Он отметил, что операцию завершили военные отряда «Аида».
Ранее командир «Ахмата», генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ провели три контрнаступления в Курской области и в первый день атак российские силы уничтожили военную технику противника, которая успела зайти на суджанское направление. По слова Алаудинова, кто из украинских бойцов успел сдаться, тот сдался.
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