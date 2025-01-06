Кадыров показал, как отряд «Ахмата» превратил танк ВСУ Т-64 в груду металлолома. Видео

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Рамзан Кадыров сообщил об успехах спецназа «Ахмат» в Курской области
Рамзан Кадыров сообщил об успехах спецназа «Ахмат» в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

На суджанском направлении в Курской области бойцы одного из отрядов специального подразделения «Ахмат» атаковали танк Т-64, принадлежащий ВСУ, и превратили его в груду металлолома. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров и показал соответствующее видео. 

«Отряд „Оптима“ легендарного спецназа „Ахмат“ напомнил укронатовцам, что даже на бронетехнике им следует быть крайне осторожными», — написал в telegram-канале Кадыров. Он отметил, что операцию завершили военные отряда «Аида». 

Ранее командир «Ахмата», генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ провели три контрнаступления в Курской области и в первый день атак российские силы уничтожили военную технику противника, которая успела зайти на суджанское направление. По слова Алаудинова, кто из украинских бойцов успел сдаться, тот сдался. 

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На суджанском направлении в Курской области бойцы одного из отрядов специального подразделения «Ахмат» атаковали танк Т-64, принадлежащий ВСУ, и превратили его в груду металлолома. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров и показал соответствующее видео.  «Отряд „Оптима“ легендарного спецназа „Ахмат“ напомнил укронатовцам, что даже на бронетехнике им следует быть крайне осторожными», — написал в telegram-канале Кадыров. Он отметил, что операцию завершили военные отряда «Аида».  Ранее командир «Ахмата», генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ провели три контрнаступления в Курской области и в первый день атак российские силы уничтожили военную технику противника, которая успела зайти на суджанское направление. По слова Алаудинова, кто из украинских бойцов успел сдаться, тот сдался. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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