Мирный житель Красногоровки пересек на велосипеде минное поле, чтобы добраться до ВС РФ. Видео

RT: мирный житель Красногоровки на велосипеде доехал по минному полю до ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданский из Красногоровки доехал до ВС РФ на велосипеде (фото из архива)
Гражданский из Красногоровки доехал до ВС РФ на велосипеде (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирный житель Красногоровки в ДНР пересек минное поле на велосипеде, держа белый пакет вместо флага. Мужчина пытался таким образом добраться до позиций российских военных.

«Мирный житель Красногоровки (ДНР) на велосипеде и с белым пакетом вместо флага чудом пересёк минное поле и добрался до наших позиций», — пишет telegram-канал «RT на русском». Мужчина смог прорваться через украинские позиции и остаться невредимым.

Жителя города в ДНР российские бойцы заметили с дрона и проводили до укрытия. Этот случай произошел еще за четыре месяца до взятия населенного пункта ВС РФ. Красногоровку российская армия освободила в начале сентября 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мирный житель Красногоровки в ДНР пересек минное поле на велосипеде, держа белый пакет вместо флага. Мужчина пытался таким образом добраться до позиций российских военных. «Мирный житель Красногоровки (ДНР) на велосипеде и с белым пакетом вместо флага чудом пересёк минное поле и добрался до наших позиций», — пишет telegram-канал «RT на русском». Мужчина смог прорваться через украинские позиции и остаться невредимым. Жителя города в ДНР российские бойцы заметили с дрона и проводили до укрытия. Этот случай произошел еще за четыре месяца до взятия населенного пункта ВС РФ. Красногоровку российская армия освободила в начале сентября 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...