Мирный житель Красногоровки в ДНР пересек минное поле на велосипеде, держа белый пакет вместо флага. Мужчина пытался таким образом добраться до позиций российских военных.
«Мирный житель Красногоровки (ДНР) на велосипеде и с белым пакетом вместо флага чудом пересёк минное поле и добрался до наших позиций», — пишет telegram-канал «RT на русском». Мужчина смог прорваться через украинские позиции и остаться невредимым.
Жителя города в ДНР российские бойцы заметили с дрона и проводили до укрытия. Этот случай произошел еще за четыре месяца до взятия населенного пункта ВС РФ. Красногоровку российская армия освободила в начале сентября 2024 года.
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