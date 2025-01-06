Кабмин ФРГ оценил возможность поездки Шольца в Москву

Кабмин ФРГ: поездка Шольца в Москву до 23 февраля исключена
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ФРГ не видит смысла в поездке Шольца в Москву
ФРГ не видит смысла в поездке Шольца в Москву Фото:

Поездка канцера Германии Олафа Шольца в Москву до 23 февраля исключена. С таким заявлением выступил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Соображений о такой поездке нет. Да и смысла в ней нет вообще», — цитирует Хебештрайта Frankfurter Rundschau.

Слухи о поездке Шольца в Россию появились еще в конце 2024 года. Тогда их опровергли. А уже в начале 2025-го представитель оппозиционного Христианско-демократической союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер увидел признаки того, что канцлер собирается в Москву до 23 февраля. 

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Поездка канцера Германии Олафа Шольца в Москву до 23 февраля исключена. С таким заявлением выступил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. «Соображений о такой поездке нет. Да и смысла в ней нет вообще», — цитирует Хебештрайта Frankfurter Rundschau. Слухи о поездке Шольца в Россию появились еще в конце 2024 года. Тогда их опровергли. А уже в начале 2025-го представитель оппозиционного Христианско-демократической союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер увидел признаки того, что канцлер собирается в Москву до 23 февраля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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