Кабмин ФРГ оценил возможность поездки Шольца в Москву

Поездка канцера Германии Олафа Шольца в Москву до 23 февраля исключена. С таким заявлением выступил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Соображений о такой поездке нет. Да и смысла в ней нет вообще», — цитирует Хебештрайта Frankfurter Rundschau.
Слухи о поездке Шольца в Россию появились еще в конце 2024 года. Тогда их опровергли. А уже в начале 2025-го представитель оппозиционного Христианско-демократической союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер увидел признаки того, что канцлер собирается в Москву до 23 февраля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.