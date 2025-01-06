ВС России пресекли еще одну попытку ВСУ прорваться в Курской области

Российские войска пресекли очередную попытку ВСУ в Курской области. Киев второй день безуспешно пытается провести наступление в регионе, сообщили в Минобороны РФ.
«ВС России пресекли попытку прорывы ВСУ на курском направлении. Потери Киева составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка», — сообщили в ведомстве.
Всего за сутки Украина потеряла до 485 человек. Уничтожены 10 танков, еще четыре военнослужащих сдались в плен.
4 января ВСУ трижды пытались совершить наступление в Курской области. В Минобороны РФ объявили, что все попытки не увенчались успехом. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что Киев пытается таким образом обеспечить себе позиции для переговоров.
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