ВС России пресекли еще одну попытку ВСУ прорваться в Курской области

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ВСУ пытаются провести контрнаступление в Курской области
ВСУ пытаются провести контрнаступление в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские войска пресекли очередную попытку ВСУ в Курской области. Киев второй день безуспешно пытается провести наступление в регионе, сообщили в Минобороны РФ. 

«ВС России пресекли попытку прорывы ВСУ на курском направлении. Потери Киева составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка», — сообщили в ведомстве.

Всего за сутки Украина потеряла до 485 человек. Уничтожены 10 танков, еще четыре военнослужащих сдались в плен.

4 января ВСУ трижды пытались совершить наступление в Курской области. В Минобороны РФ объявили, что все попытки не увенчались успехом. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что Киев пытается таким образом обеспечить себе позиции для переговоров

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Российские войска пресекли очередную попытку ВСУ в Курской области. Киев второй день безуспешно пытается провести наступление в регионе, сообщили в Минобороны РФ.  «ВС России пресекли попытку прорывы ВСУ на курском направлении. Потери Киева составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка», — сообщили в ведомстве. Всего за сутки Украина потеряла до 485 человек. Уничтожены 10 танков, еще четыре военнослужащих сдались в плен. 4 января ВСУ трижды пытались совершить наступление в Курской области. В Минобороны РФ объявили, что все попытки не увенчались успехом. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что Киев пытается таким образом обеспечить себе позиции для переговоров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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