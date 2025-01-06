РИАН: турецкие туроператоры не хотят терять Россию

Туроператоры Турции на месте решают проблемы, возникающие у туристов из России из-за санкций, потому что не могут потерять российский рынок. Об этом сообщил источник на финансовом рынке Турции.
«Наши [турецкие] туроператоры понимают всю сложность ситуации, тот факт, что страна не может потерять российский рынок. Проблемы решаются на месте, так как к нам приезжают отдыхать», — сказал неназванный источник на финансовом рынке Турции в беседе с РИА Новости.
Из-за антироссийских санкций у туристов РФ возникают проблемы, но они все-таки продолжают отдыхать в Турции, отметил источник. По его словам, предпринимаемые меры не идеальны, но турецкие туроператоры делают со своей стороны все, чтобы решить возникающие проблемы.
Ранее стало известно, что из-за санкций, наложенных США на «Газпромбанк», россияне приостановили раннее бронирование отелей на курортах Турции. Об этом сообщали турецкие экономические издания. Однако в турецком посольстве в России заявляли, что раннее бронирование продолжается россиянами без изменений.
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