Академик РАЕН Людмила Айвар: от разводов в стране растет рождаемость

Разводы только увеличивают рождаемость и не являются проблемой для демографии. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявила почетный юрист России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар.
«Разводы не уменьшают, а напротив увеличивает рождаемость, — говорит юрист. — Это показывает и практика других стран. Разведенный мужчина, как правило, заводит новую семью и становится отцом повторно. Причем, бывает, что еще не раз».
По словам адвоката, необходимо четко определить, какая проблема является первостепенной: сохранение браков и института семьи или увеличение рождаемости. По ее мнению, для уменьшения числа разводов в России нужно продлить бракоразводный процесс, опираясь на опыт Германии и Италии. Там с момента подачи заявления до штампа в паспорте, может пройти 5-7 лет. За это время у супругов есть возможность обратиться к психологу, передумать и родить еще одного ребенка.
«В России нет никаких стопов для развода, — говорит Айвар. — Государственная пошлина долгое время была всего 650 рублей. С 2025 года сумма увеличилась до пяти тысяч, но это все равно не станет серьезным препятствием для распада семьи».
Адвокат полагает, что для уменьшения числа разводов необходимо продлить срок на примирение с трех до шести месяцев. В этот время с супругами должны общаться психолог и юрист. «Как до аборта отправляют женщину к специалистам, так и до развода с супругами нужно работать. Это может отложить решение о расставании», — считает она. Кроме того, необходимо выяснять причину развода и индивидуально направлять силы специалистов на решение проблемы из-за которой распадается брак.
Айвар уверена, что число разводов растет, в том числе, по причине медийной толерантности к разводам. Популярные блогеры, артисты и певцы транслируют легкое отношение к распаду семьи и не стесняются об этом заявлять. «В СССР любой руководитель должен был быть примерным семьянином, почему бы нам сейчас не ввести что-то подобное», — заявила адвокат.
В 2024 по данным Федеральной службы государственной статистики в России году развелись 475 тысяч пар. Больше всего разводов — 120 тысяч пришлось на Центральный федеральный округ. 36 тысяч браков распались в Москве. Минимальное количество разводов зафиксировано в Ненецком автономном округе — всего 143 случая.
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