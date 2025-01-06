Академик РАЕН Людмила Айвар: от разводов в стране растет рождаемость

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разводы увеличивают рождаемость и не являются проблемой демографии
Разводы увеличивают рождаемость и не являются проблемой демографии Фото:

Разводы только увеличивают рождаемость и не являются проблемой для демографии. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявила почетный юрист России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар.

«Разводы не уменьшают, а напротив увеличивает рождаемость, — говорит юрист. — Это показывает и практика других стран. Разведенный мужчина, как правило, заводит новую семью и становится отцом повторно. Причем, бывает, что еще не раз».

По словам адвоката, необходимо четко определить, какая проблема является первостепенной: сохранение браков и института семьи или увеличение рождаемости. По ее мнению, для уменьшения числа разводов в России нужно продлить бракоразводный процесс, опираясь на опыт Германии и Италии. Там с момента подачи заявления до штампа в паспорте, может пройти 5-7 лет. За это время у супругов есть возможность обратиться к психологу, передумать и родить еще одного ребенка.

«В России нет никаких стопов для развода, — говорит Айвар. — Государственная пошлина долгое время была всего 650 рублей. С 2025 года сумма увеличилась до пяти тысяч, но это все равно не станет серьезным препятствием для распада семьи».

Адвокат полагает, что для уменьшения числа разводов необходимо продлить срок на примирение с трех до шести месяцев. В этот время с супругами должны общаться психолог и юрист. «Как до аборта отправляют женщину к специалистам, так и до развода с супругами нужно работать. Это может отложить решение о расставании», — считает она. Кроме того, необходимо выяснять причину развода и индивидуально направлять силы специалистов на решение проблемы из-за которой распадается брак.

Айвар уверена, что число разводов растет, в том числе, по причине медийной толерантности к разводам. Популярные блогеры, артисты и певцы транслируют легкое отношение к распаду семьи и не стесняются об этом заявлять. «В СССР любой руководитель должен был быть примерным семьянином, почему бы нам сейчас не ввести что-то подобное», — заявила адвокат.

В 2024 по данным Федеральной службы государственной статистики в России году развелись 475 тысяч пар. Больше всего разводов — 120 тысяч пришлось на Центральный федеральный округ. 36 тысяч браков распались в Москве. Минимальное количество разводов зафиксировано в Ненецком автономном округе — всего 143 случая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разводы только увеличивают рождаемость и не являются проблемой для демографии. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявила почетный юрист России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар. «Разводы не уменьшают, а напротив увеличивает рождаемость, — говорит юрист. — Это показывает и практика других стран. Разведенный мужчина, как правило, заводит новую семью и становится отцом повторно. Причем, бывает, что еще не раз». По словам адвоката, необходимо четко определить, какая проблема является первостепенной: сохранение браков и института семьи или увеличение рождаемости. По ее мнению, для уменьшения числа разводов в России нужно продлить бракоразводный процесс, опираясь на опыт Германии и Италии. Там с момента подачи заявления до штампа в паспорте, может пройти 5-7 лет. За это время у супругов есть возможность обратиться к психологу, передумать и родить еще одного ребенка. «В России нет никаких стопов для развода, — говорит Айвар. — Государственная пошлина долгое время была всего 650 рублей. С 2025 года сумма увеличилась до пяти тысяч, но это все равно не станет серьезным препятствием для распада семьи». Адвокат полагает, что для уменьшения числа разводов необходимо продлить срок на примирение с трех до шести месяцев. В этот время с супругами должны общаться психолог и юрист. «Как до аборта отправляют женщину к специалистам, так и до развода с супругами нужно работать. Это может отложить решение о расставании», — считает она. Кроме того, необходимо выяснять причину развода и индивидуально направлять силы специалистов на решение проблемы из-за которой распадается брак. Айвар уверена, что число разводов растет, в том числе, по причине медийной толерантности к разводам. Популярные блогеры, артисты и певцы транслируют легкое отношение к распаду семьи и не стесняются об этом заявлять. «В СССР любой руководитель должен был быть примерным семьянином, почему бы нам сейчас не ввести что-то подобное», — заявила адвокат. В 2024 по данным Федеральной службы государственной статистики в России году развелись 475 тысяч пар. Больше всего разводов — 120 тысяч пришлось на Центральный федеральный округ. 36 тысяч браков распались в Москве. Минимальное количество разводов зафиксировано в Ненецком автономном округе — всего 143 случая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...