Вооруженным силам Украины (ВСУ) важны их позиции в Курской области, поскольку они имеют значение для потенциальных мирных переговоров, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом три недавние контрнаступления украинской армии в регионе были успешно отражены ВС РФ.
«Их позиция в Курске важна, поскольку, безусловно, это будет иметь значение в любых переговорах, которые могут состояться в следующем году», — заявил Блинкен в интервью для Daily Mail. Он добавил, что мотивы украинской армии в регионе обеспечат им «максимально сильные позиции для игры».
Ранее в Курской области ВСУ совершили три контрнаступления. Так, они попытались захватить населенный пункт Большое Солдатское и хутор Бердин. Однако ВС РФ отразили все атаки противника и не дали прорваться в населенные пункты. После неудачи ВСУ начали покидать свои позиции.
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