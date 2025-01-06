Блинкен объяснил мотивы ВСУ в Курской области

Блинкен: позиции ВСУ в Курской области важны им для мирных переговоров
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Блинкен заявил, что позиции, занимаемые ВСУ в Курске, важны им для переговоров с РФ
Блинкен заявил, что позиции, занимаемые ВСУ в Курске, важны им для переговоров с РФ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) важны их позиции в Курской области, поскольку они имеют значение для потенциальных мирных переговоров, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом три недавние контрнаступления украинской армии в регионе были успешно отражены ВС РФ.

«Их позиция в Курске важна, поскольку, безусловно, это будет иметь значение в любых переговорах, которые могут состояться в следующем году», — заявил Блинкен в интервью для Daily Mail. Он добавил, что мотивы украинской армии в регионе обеспечат им «максимально сильные позиции для игры».

Ранее в Курской области ВСУ совершили три контрнаступления. Так, они попытались захватить населенный пункт Большое Солдатское и хутор Бердин. Однако ВС РФ отразили все атаки противника и не дали прорваться в населенные пункты. После неудачи ВСУ начали покидать свои позиции.  

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Вооруженным силам Украины (ВСУ) важны их позиции в Курской области, поскольку они имеют значение для потенциальных мирных переговоров, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом три недавние контрнаступления украинской армии в регионе были успешно отражены ВС РФ. «Их позиция в Курске важна, поскольку, безусловно, это будет иметь значение в любых переговорах, которые могут состояться в следующем году», — заявил Блинкен в интервью для Daily Mail. Он добавил, что мотивы украинской армии в регионе обеспечат им «максимально сильные позиции для игры». Ранее в Курской области ВСУ совершили три контрнаступления. Так, они попытались захватить населенный пункт Большое Солдатское и хутор Бердин. Однако ВС РФ отразили все атаки противника и не дали прорваться в населенные пункты. После неудачи ВСУ начали покидать свои позиции.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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