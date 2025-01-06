Байден решил ввести новые санкции против России

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Байден и его администрация планирует ввести санкции против российской нефти
Байден и его администрация планирует ввести санкции против российской нефти Фото:

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести санкции против танкеров, которые перевозят российскую нефть, проданную ценой выше западного лимита в 60 долларов за баррель. Об этом сообщили американские СМИ, ссылаясь на источники.

«Администрация Байдена планирует санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, проданную по цене выше установленного Западом лимита в 60 долларов за баррель», — пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники. По их данным, РФ обходит западный лимит, перевозя нефть на старых танкерах. Также санкции затронут лиц, которые участвуют в продаже нефти выше лимита, отметили в агентстве. 

Ранее США ввели санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии», более половины которой принадлежит «Газпрому». Президент Сербии Александр Вучич планирует запросить телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

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Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести санкции против танкеров, которые перевозят российскую нефть, проданную ценой выше западного лимита в 60 долларов за баррель. Об этом сообщили американские СМИ, ссылаясь на источники. «Администрация Байдена планирует санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, проданную по цене выше установленного Западом лимита в 60 долларов за баррель», — пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники. По их данным, РФ обходит западный лимит, перевозя нефть на старых танкерах. Также санкции затронут лиц, которые участвуют в продаже нефти выше лимита, отметили в агентстве.  Ранее США ввели санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии», более половины которой принадлежит «Газпрому». Президент Сербии Александр Вучич планирует запросить телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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