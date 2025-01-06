Россияне назвали желаемый уровень зарплат на 2025 год в разных отраслях

В среднем жители России хотели бы в 2025 году зарабатывать около 139 тысяч рублей в месяц, при этом мужчины ожидают примерно 157 тысяч рублей, а женщины — 123 тысячи. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участие более 3,5 тысяч человек.
«Самые высокие зарплатные ожидания на будущий год указали работники индустрии красоты — 190 тыс. рублей в месяц. IT-специалисты в среднем по стране ожидают зарабатывать около 179 тыс. рублей», — приводит данные RT.
Третье место в рейтинге по уровню зарплат занимает строительная отрасль, где работники стремятся получать около 175 тысяч рублей. В сфере дизайна специалисты ожидают получать около 171 тысячи рублей, тогда как в производственном секторе и агропромышленном комплексе предполагаемая зарплата составляет 166 тысяч рублей.
С другой стороны, наименьшие ожидания по зарплате были зафиксированы в таких секторах как туризм и гостиничное дело (125 тыс. рублей), бухгалтерия (124 тыс. рублей), общественное питание (120 тыс. рублей), управление персоналом (116 тыс. рублей), бытовые услуги и охрана (по 102 тыс. рублей).
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