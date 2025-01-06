Россияне назвали желаемый уровень зарплат на 2025 год в разных отраслях

«Работа.ру»: в среднем жители РФ ожидают получать 139 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Работники сферы красоты хотят получать зарплату не менее 190 тысяч рублей
Работники сферы красоты хотят получать зарплату не менее 190 тысяч рублей Фото:

В среднем жители России хотели бы в 2025 году зарабатывать около 139 тысяч рублей в месяц, при этом мужчины ожидают примерно 157 тысяч рублей, а женщины — 123 тысячи. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участие более 3,5 тысяч человек.

«Самые высокие зарплатные ожидания на будущий год указали работники индустрии красоты — 190 тыс. рублей в месяц. IT-специалисты в среднем по стране ожидают зарабатывать около 179 тыс. рублей», — приводит данные RT

Третье место в рейтинге по уровню зарплат занимает строительная отрасль, где работники стремятся получать около 175 тысяч рублей. В сфере дизайна специалисты ожидают получать около 171 тысячи рублей, тогда как в производственном секторе и агропромышленном комплексе предполагаемая зарплата составляет 166 тысяч рублей.

С другой стороны, наименьшие ожидания по зарплате были зафиксированы в таких секторах как туризм и гостиничное дело (125 тыс. рублей), бухгалтерия (124 тыс. рублей), общественное питание (120 тыс. рублей), управление персоналом (116 тыс. рублей), бытовые услуги и охрана (по 102 тыс. рублей).

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В среднем жители России хотели бы в 2025 году зарабатывать около 139 тысяч рублей в месяц, при этом мужчины ожидают примерно 157 тысяч рублей, а женщины — 123 тысячи. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участие более 3,5 тысяч человек. «Самые высокие зарплатные ожидания на будущий год указали работники индустрии красоты — 190 тыс. рублей в месяц. IT-специалисты в среднем по стране ожидают зарабатывать около 179 тыс. рублей», — приводит данные RT.  Третье место в рейтинге по уровню зарплат занимает строительная отрасль, где работники стремятся получать около 175 тысяч рублей. В сфере дизайна специалисты ожидают получать около 171 тысячи рублей, тогда как в производственном секторе и агропромышленном комплексе предполагаемая зарплата составляет 166 тысяч рублей. С другой стороны, наименьшие ожидания по зарплате были зафиксированы в таких секторах как туризм и гостиничное дело (125 тыс. рублей), бухгалтерия (124 тыс. рублей), общественное питание (120 тыс. рублей), управление персоналом (116 тыс. рублей), бытовые услуги и охрана (по 102 тыс. рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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