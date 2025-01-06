ХАМАС согласилось освободить заложников в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово освободить 34 израильских заложника, среди которых — женщины, дети, больные и пожилые. Об этом сообщил неназванный официальный представитель и один из командиров движения.
«ХАМАС согласилось освободить 34 израильских пленных из списка, представленного Израилем», — передает арабское издание Alkhaleej слова командира движения. Отмечается, что организация готова провести обмен через посредника. Этот обмен — часть соглашения о прекращении огня, отметил источник.
В этот список включены женщины, дети, больные и пожилые, которые есть среди заложников ХАМАСа. Источник отметил, что заложники буду освобождены «живые или мертвые».
Ранее советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в беседе с РИА Новости заявлял о возможном возобновлении переговоров между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, которых удерживает палестинское движение. Представители ХАМАС также сообщали о возобновлении непрямых переговоров по Газе в Дохе (Катар).
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