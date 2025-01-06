ХАМАС согласилось освободить заложников в Газе

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ХАМАС готов освободить 34 заложника в рамках соглашения о прекращении огня в Газе
ХАМАС готов освободить 34 заложника в рамках соглашения о прекращении огня в Газе Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово освободить 34 израильских заложника, среди которых — женщины, дети, больные и пожилые. Об этом сообщил неназванный официальный представитель и один из командиров движения.

«ХАМАС согласилось освободить 34 израильских пленных из списка, представленного Израилем», — передает арабское издание Alkhaleej слова командира движения. Отмечается, что организация готова провести обмен через посредника. Этот обмен — часть соглашения о прекращении огня, отметил источник.

В этот список включены женщины, дети, больные и пожилые, которые есть среди заложников ХАМАСа. Источник отметил, что заложники буду освобождены «живые или мертвые».

Ранее советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в беседе с РИА Новости заявлял о возможном возобновлении переговоров между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, которых удерживает палестинское движение. Представители ХАМАС также сообщали о возобновлении непрямых переговоров по Газе в Дохе (Катар).

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Радикальное палестинское движение ХАМАС готово освободить 34 израильских заложника, среди которых — женщины, дети, больные и пожилые. Об этом сообщил неназванный официальный представитель и один из командиров движения. «ХАМАС согласилось освободить 34 израильских пленных из списка, представленного Израилем», — передает арабское издание Alkhaleej слова командира движения. Отмечается, что организация готова провести обмен через посредника. Этот обмен — часть соглашения о прекращении огня, отметил источник. В этот список включены женщины, дети, больные и пожилые, которые есть среди заложников ХАМАСа. Источник отметил, что заложники буду освобождены «живые или мертвые». Ранее советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в беседе с РИА Новости заявлял о возможном возобновлении переговоров между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, которых удерживает палестинское движение. Представители ХАМАС также сообщали о возобновлении непрямых переговоров по Газе в Дохе (Катар).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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