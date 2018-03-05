19:05 05 марта 2018 5

Захарова сделала возможные предсказания для украинских властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина закупает сжиженный газ из Европы, который в четыре раза дороже предложения России. Своим мнением она поделилась на странице в Facebook.

Дипломат написала, что украинские власти не расскажут своему народу то, что Европа считает Россию своим надежным энергопартнером. «Не расскажут, потому что тогда украинцы очнутся и посадят своих правителей на кол. Всех на один», — цитирует Захарову телеканал 360. Представитель ведомства также добавила, что Россия недавно поставила газ в охваченные стихийным бедствием районы США, сообщает Nation News.

Ранее российская энергетическая компания «Газпром» объявила о расторжении контрактов на поставку газа на Украину. Президент страны Петр Порошенко заявил, что дефицита голубого топлива они не испытывают благодаря поставкам из Европы. Также, как сообщало «URA.RU» со ссылкой на зарубежные СМИ, из-за аномальных холодов Европа вынуждена закупать природный газ в России в рекордных объемах.