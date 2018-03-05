{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
График Путина в Свердловской области поменялся. Куйвашев готовится к визиту через Instagram
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,10
Динамика за 2 недели
Евро 70,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 марта 2018
19:05  05 марта 2018 5

«Украинцы посадят своих правителей на кол». Захарова высказалась о покупке Киевом газа из Европы

Медиа-форум
Захарова сделала возможные предсказания для украинских властейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина закупает сжиженный газ из Европы, который в четыре раза дороже предложения России. Своим мнением она поделилась на странице в Facebook.

Дипломат написала, что украинские власти не расскажут своему народу то, что Европа считает Россию своим надежным энергопартнером. «Не расскажут, потому что тогда украинцы очнутся и посадят своих правителей на кол. Всех на один», — цитирует Захарову телеканал 360. Представитель ведомства также добавила, что Россия недавно поставила газ в охваченные стихийным бедствием районы США, сообщает Nation News.

Ранее российская энергетическая компания «Газпром» объявила о расторжении контрактов на поставку газа на Украину. Президент страны Петр Порошенко заявил, что дефицита голубого топлива они не испытывают благодаря поставкам из Европы. Также, как сообщало «URA.RU» со ссылкой на зарубежные СМИ, из-за аномальных холодов Европа вынуждена закупать природный газ в России в рекордных объемах.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров