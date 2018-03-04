Западные СМИ рассказали, как Россия спасает Европу от аномальных морозов

Агентство Bloomberg сообщило, что из-за аномальных холодов Европа вынуждена закупать природный газ в России в рекордных объемах. Это подчеркивает зависимость Евросоюза от РФ, уверено издание.
Западные эксперты считают, что «Европа, и в особенности Великобритания, все больше зависит от РФ в удовлетворении своих энергетических потребностей», пишет РИА Новости. По их словам, другие государства пока не способны конкурировать с Россией в этом вопросе.
Кристофер Хейнс, представитель компании BMI Research, специализирующаяся на экономических исследованиях в области страновых рисков, считает удачной для России сложившуюся ситуацию. «Холодная погода будет снижать запасы в хранилищах, которые в настоящее время находятся на пятилетнем минимуме. Это должно привести к еще одному году повышенного спроса на газ в Европе», — цитирует эксперта «Коммерсант».
Голубое топливо поставляют в Европу не только по газопроводам. На следующей неделе в Великобританию прибудет танкер с российским сжиженным природным газом с завода «Ямал СПГ». Топливо из России будет доставлено компанией Royal Dutch Shell.