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04 марта 2018
11:07  04 марта 2018 16

Западные СМИ рассказали, как Россия спасает Европу от аномальных морозов

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, трубы, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Голубое топливо идет в Европу не только по газопроводуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Агентство Bloomberg сообщило, что из-за аномальных холодов Европа вынуждена закупать природный газ в России в рекордных объемах. Это подчеркивает зависимость Евросоюза от РФ, уверено издание.

Западные эксперты считают, что «Европа, и в особенности Великобритания, все больше зависит от РФ в удовлетворении своих энергетических потребностей», пишет РИА Новости. По их словам, другие государства пока не способны конкурировать с Россией в этом вопросе.

Кристофер Хейнс, представитель компании BMI Research, специализирующаяся на экономических исследованиях в области страновых рисков, считает удачной для России сложившуюся ситуацию. «Холодная погода будет снижать запасы в хранилищах, которые в настоящее время находятся на пятилетнем минимуме. Это должно привести к еще одному году повышенного спроса на газ в Европе», — цитирует эксперта «Коммерсант».

Голубое топливо поставляют в Европу не только по газопроводам. На следующей неделе в Великобританию прибудет танкер с российским сжиженным природным газом с завода «Ямал СПГ». Топливо из России будет доставлено компанией Royal Dutch Shell.

Ольга Кулакова
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