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Доброе утро! Сегодня 27 марта. Главное за ночь:
Владимир Путин прилетел в Кемерово и осмотрел здание сгоревшего ТЦ. Президента ждали в городе из-за трагического пожара еще накануне, даже говорили о «жестких мерах» для всех причастных, которые последуют за визитом. В Кемеровской области сегодня объявлен трехдневный траур в память о погибших.
Следственный комитет России опроверг информацию о том, что погибших в кемеровской трагедии было в разы больше. Об этом много писали вчера в соцсетях.
Австралия вслед за США и другими странами высылает российских дипломатов. Это приведет к разрыву дипотношений между странами. Например, получить визу США или шенген станет максимально сложно, считают эксперты.
В Евросоюзе признали, что у Украины нет шансов вернуть Крым. И заявили, что санкции против России «будут всегда».
Один из российских торговых центров решил пропиариться на кемеровском пожарище. Маркетологи хотели привлечь больше посетителей, но вместо этого люди желали зданию «сгореть к чертям». Не делайте так.
Отделение свердловского противотуберкулезного диспенсера в Екатеринбурге за глаза называют «туберкулезным адом». Лечение в нём — это настоящая борьба за выживание, вопреки усилиям врачей, которые «лечат не от того». Больные жалуются на то, что им не дают обезболивающее и жаропонижающее и напутствуют — «подыхай». Однако бывший главврач, а теперь министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, считает, что пациенты «наговаривают».