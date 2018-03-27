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27 марта 2018
09:00  27 марта 2018 0

Путин в Кемерово, разрыв отношений с США, уральский туберкулезный ад. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Заседание совета по реализации программы «Здоровье уральцев», Екатеринбург, кардиология, больница
В свердловском тубдиспансере для пациентов настоящий ад и борьба с врачами за выживаниеФото: Анна Майорова © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 27 марта. Главное за ночь:

Владимир Путин прилетел в Кемерово и осмотрел здание сгоревшего ТЦ. Президента ждали в городе из-за трагического пожара еще накануне, даже говорили о «жестких мерах» для всех причастных, которые последуют за визитом. В Кемеровской области сегодня объявлен трехдневный траур в память о погибших.

Следственный комитет России опроверг информацию о том, что погибших в кемеровской трагедии было в разы больше. Об этом много писали вчера в соцсетях.

Австралия вслед за США и другими странами высылает российских дипломатов. Это приведет к разрыву дипотношений между странами. Например, получить визу США или шенген станет максимально сложно, считают эксперты.

В Евросоюзе признали, что у Украины нет шансов вернуть Крым. И заявили, что санкции против России «будут всегда».

Один из российских торговых центров решил пропиариться на кемеровском пожарище. Маркетологи хотели привлечь больше посетителей, но вместо этого люди желали зданию «сгореть к чертям». Не делайте так.

Отделение свердловского противотуберкулезного диспенсера в Екатеринбурге за глаза называют «туберкулезным адом». Лечение в нём — это настоящая борьба за выживание, вопреки усилиям врачей, которые «лечат не от того». Больные жалуются на то, что им не дают обезболивающее и жаропонижающее и напутствуют — «подыхай». Однако бывший главврач, а теперь министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, считает, что пациенты «наговаривают».

Надежда Банникова
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