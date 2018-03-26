В ЕС признали, что у Украины нет шансов вернуть Крым

23:27 26 марта 2018 5

Единственный способ вернуть Крым Украине — война, которой не будет, считает дипломат Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

У Украины нет шансов вернуть Крым. Такое мнение высказал бывший посол Евросоюза в России Майкл Эмерсон, отметив, что в этом Киеву не помогут и антироссийские санкции.

«Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка. У Украины нет способов вернуть Крым, кроме войны, большой войны, которой не будет», — приводит Life слова экс-дипломата.

Сейчас по его словам, общественность обеспокоена ситуацией вокруг Донецка и Луганска, однако с Крымом «все иначе». При этом Эмерсон добавил, что санкции, введенные против России, «возможно, будут всегда», но и это не поможет украинским властям вернуть полуостров.

В марте 2014 года, напомним, в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России, а Севастополь стал городом федерального значения.