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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Москвы
23:27  26 марта 2018 5

В ЕС признали, что у Украины нет шансов вернуть Крым

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, колонна, отряд, марш, войска, крым, солдаты, военные, украина, строй
Единственный способ вернуть Крым Украине — война, которой не будет, считает дипломатФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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У Украины нет шансов вернуть Крым. Такое мнение высказал бывший посол Евросоюза в России Майкл Эмерсон, отметив, что в этом Киеву не помогут и антироссийские санкции.

«Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка. У Украины нет способов вернуть Крым, кроме войны, большой войны, которой не будет», — приводит Life слова экс-дипломата.

Сейчас по его словам, общественность обеспокоена ситуацией вокруг Донецка и Луганска, однако с Крымом «все иначе». При этом Эмерсон добавил, что санкции, введенные против России, «возможно, будут всегда», но и это не поможет украинским властям вернуть полуостров.

В марте 2014 года, напомним, в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России, а Севастополь стал городом федерального значения.

Сергей Демин
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