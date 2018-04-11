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11 апреля 2018
10:09  11 апреля 2018 1

О тюменском нотариусе, заставлявшем клиентов мыть унитаз, написали зарубежные СМИ. ВИДЕО

Элементы интерьеров ресторанов Калачи и Jung Su. Екатеринбург, туалет, унитаз, роспись, жостовская роспись
Нотариус разозлилась на клиентку, воспользовавшуюся туалетом (фото архивное)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменский нотариус Надежда Абрамкина стала героиней сюжетов на федеральном телевидении и в интернете. Юридического работника раскритиковали в эфире канала «Россия 24» и на канадском новостном портале.

Инцидент, произошедший в субботу, корреспонденты новостной программы «Дежурная часть» на канале «Россия 24» назвали «настоящим туалетным скандалом». Сотрудники СМИ детально разобрали произошедшее, сравнив историю с сюжетом известных произведений А. П. Чехова. «В кабинетах тюменской нотариальной конторы, которой заправляет Надежда Александровна Абрамкина, все по Чехову — герои рассказов оживают, а тема маленького человека снова играет всеми оттенками золота», — говорится в передаче.

Скандал вышел за пределы Российской Федерации. Об инциденте написал даже канадский новостной ресурс sivtimes.com, передав основные детали происшествия. Депутат городской думы Тюмени Мурат Тулебаев уже направил в адрес регионального подразделения Министерства юстиции РФ жалобу на Надежду Абрамкину. Ранее женщина отказалась извиняться перед клиентами. В Федеральной нотариальной палате России заявили, что в отношении нотариуса возбуждено дисциплинарное производство.

Инцидент произошел 7 апреля, когда нотариус Надежда Абрамкина устроила скандал из-за девушки, которая воспользовалась санузлом. Женщина требовала, чтобы клиенты вымыли унитаз, в противном случае угрожая отменить прием.

Павел Маркуш
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