В США обнаружили «тектоническую бомбу замедленного действия»

15:40 19 апреля 2018 0

Американцы озадачены новой угрозой Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американские ученые прогнозируют в ближайшем будущем мощное землетрясение на западном побережье США. В результате пострадает Сан-Франциско, сотни человек могут погибнуть, полмиллиона останутся без жилья.

Опасность, по мнению ученых, исходит от тектонического разлома Хэйуорда, который проходит через залив Сан-Франциско. Как поясняют специалисты геологической службы, землетрясения в этом районе происходят в среднем каждые 150-160 лет, сообщает телеканал 360.

По оценке ученых, возобновление в данном районе землетрясений с амплитудой в семь баллов приведет к гибели сотен людей. Кроме того, будет разрушено порядка 150 тысяч домов, без крыши над головой останутся порядка полумиллиона человека, отмечает агентство Nation News. Из-за своей потенциальной разрушительной силы сам разлом получил неофициальное название «тектонической бомбы».

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», последний раз тектоническая активность на разломе Хэйуорда фиксировалась в 1868 году. В настоящее время в зоне сейсмической опасности проживает порядка двух миллионов человек.