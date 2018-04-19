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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:40  19 апреля 2018 0

В США обнаружили «тектоническую бомбу замедленного действия»

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Американцы озадачены новой угрозойФото: depositphotos.com © URA.RU

Американские ученые прогнозируют в ближайшем будущем мощное землетрясение на западном побережье США. В результате пострадает Сан-Франциско, сотни человек могут погибнуть, полмиллиона останутся без жилья.

Опасность, по мнению ученых, исходит от тектонического разлома Хэйуорда, который проходит через залив Сан-Франциско. Как поясняют специалисты геологической службы, землетрясения в этом районе происходят в среднем каждые 150-160 лет, сообщает телеканал 360.

По оценке ученых, возобновление в данном районе землетрясений с амплитудой в семь баллов приведет к гибели сотен людей. Кроме того, будет разрушено порядка 150 тысяч домов, без крыши над головой останутся порядка полумиллиона человека, отмечает агентство Nation News. Из-за своей потенциальной разрушительной силы сам разлом получил неофициальное название «тектонической бомбы».

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», последний раз тектоническая активность на разломе Хэйуорда фиксировалась в 1868 году. В настоящее время в зоне сейсмической опасности проживает порядка двух миллионов человек.

Игорь Чукреев
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