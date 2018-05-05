Экс-директор российского полигона продавал списанные ракеты на Украину

09:36 05 мая 2018 1

Руководство полигона заработало 160 миллионов рублей (фото архивное) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший гендиректор одного из крупнейших российских полигонов Олег Пронин предстанет перед судом за махинации с ракетами, подлежавшими утилизации. По данным «Коммерсанта», Пронин нашел списанному оружию новое применение — двигатели ракет он продал на Украину.

Известно, что в мае 2012 года Минобороны РФ заключило контракт с «Государственным казенным научно-испытательным полигоном авиационных систем». По условиям сделки, полигону были переданы 93 авиационные управляемые ракеты, запчасти которых позже должен были отправиться на переработку в «Южно-Уральский специализированный центр утилизации». Часть вырученных средств за лом цветных металлов оборонное ведомство рассчитывало получить обратно.

Согласно материалам уголовного дела, Пронин и еще девять человек через посредников продали ракетные двигатели запорожскому ОАО «Мотор Сич» — предприятию, работающему с министерством обороны Украины. Общий ущерб по делу следствие оценило более чем в 160 миллионов рублей.

Первым осужденным по уголовному делу стал предприниматель Михаил Дзама, получивший два года тюрьмы за обналичивание средств от сделки. Пронин полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Рассмотрение его дела идет в особом порядке, гарантирующем минимальное наказание.