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08 мая 2018
15:32  08 мая 2018 0

В Тюмени за выброс отходов, вызывающих СПИД, ответят бизнесмены, строившие квартиру для Януковича

Клипарт. Разное (Часть 2). Магнитогорск, осторожно, заражение, учения, противогаз, табличка
Правоохранительные органы устанавливают причины выброса яда, впитавшегося в почву вблизи микрорайона «Европейский»Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Тюменской области назвала владельца земли в Заречной части Тюмени, которая оказалась заражена полихлорированными бифенилами. Участок принадлежит ООО Финансо-строительная компания «Запсибинтерстрой», зарегистрированному в Сургуте (ХМАО-Югра). Территория отведена под жилищную застройку, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

В Центральный районный суд Тюмени направлен иск, в котором прокуратура требует обязать строительную фирму очистить зараженную землю от токсинов в течение двух месяцев. «Природоохранная прокуратура официально предупредила строительную компанию о недопустимости строительства жилых зданий на загрязненном земельном участке без проведения очистки земельного участка от полихлорированных бифенилов и проведения исследований почвы на их наличие после очистки», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

«Запсибинтерстрой» специализируется на жилищном строительстве. В частности, в Тюмени компания возвела жилые комплексы «Паруса» и «Тихая пристань», где сейчас распродает квартиры. В Сургуте компания построила ЖК «Саймовский», объявила о создании комплекса «Лунный». Нынешними учредителями «Запсибинтерстрой» выступают офшорные фирмы — «Аксонвиль Менеджмент Лимитед» (Кипр) и «Силверти Девелопмент» (Соединенное Королевство).

Открытая лицензия на 04.08.2015. Виктор Янукович., янукович виктор
Строители, попавшие под удар тюменской прокуратуры, оказались связаны с экс-президентом Украины Януковичем
Фото: Flickr

Ранее предприятие являлось частью украинского холдинга «Познякижилстрой», подконтрольного экс-депутату Верховной Рады, члену «Партии регионов», Нверу Мхитаряну и его сыну Артуру. Корпорация являлась крупнейшим застройщиком Украины. В частности, холдинг возводил квартиру в жилищно-гостиничном комплексе «Кемпински» специально для бывшего президента страны Виктора Януковича. После государственного переворота Мхитарян и его люди были выведены из управляющих органов «Познякижилстрой». Их места заняли менеджеры украинского происхождения.

Получить комментарии гендиректора «Запсибинтерстрой» Хосрофа Меграбяна на момент подготовки материала не удалось. Однако в тюменском филиале компании «URA.RU» сообщили, что корпоративные юристы начали собственное расследование инцидента с заражением земли. В фирме, в частности, сомневаются в достоверности приведенных прокуратурой данных, а также в объективности произведенных анализов. Более подробные данные в «Запсибинтерстрой» пообещали предоставить позже.

Границы участка зараженного участка земли, по версии прокуратуры
Фото: Прокуратура Тюменской области

Полихлорированные бифенилы — опасные высокотоксичные вещества, которые накапливаются в организме человека и вызывают химический СПИД. Приобретенные в результате контакта с веществом заболевания передаются по наследству. Как сообщало «URA.RU», токсины были обнаружены в земле вблизи нового жилого комплекса «Европейский». После публикаций в прессе было возбуждено уголовное дело. Накануне прокуратура выступила с официальным заявлением, где очертила границы предполагаемого зараженного участка.

Эльдар Булатов
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